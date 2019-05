Entscheidung über Entlassung Kickls und Zukunft der FPÖ-Minister naht

Die FPÖ macht das Weiterregieren bis zur Neuwahl vom Verbleib Herbert Kickls als Innenminister ab.

Dessen Entlassung hat die ÖVP aber bereits angekündigt.

Um 11 Uhr tritt der Bundesparteivorstand der Volkspartei zusammen, um das weitere Vorgehen zu besprechen, für 10.30 Uhr hat die FPÖ eine Erklärung angekündigt.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner will Neuwahlen im rot-blau regierten Linz, Bürgermeister Klaus Luger will erst im Lauf des Tages dazu Stellung nehmen.

Wien – Nach dem Koalitionsende zwischen ÖVP und FPÖ stehen am Montag Entscheidungen an, wie es bis zur Neuwahl des Nationalrats im September weitergehen soll. Die FPÖ hält an ihrem Innenminister Herbert Kickl fest und stellt einen kollektiven Rückzug ihrer Regierungsmitglieder in Aussicht, sollte dieser abberufen werden. Die ÖVP tritt zu einem Parteivorstand zusammen, um weitere Schritte zu besprechen. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird aktiv. Er beginnt seine Konsultationsrunde mit den Parteichefs.

Schon am Sonntagabend war klar geworden, dass die Tage Kickls als Innenminister endgültig gezählt sein dürften. "Ich gehe davon aus, dass der Bundeskanzler dem Bundespräsidenten auch vorschlagen wird, den Innenminister aus der Regierungsverantwortung zu entlassen", sagte Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) in der "ZiB 2" des ORF. Das weitere Vorgehen sei dann eine gemeinsame Entscheidung der beiden, es werde sich "in den nächsten Stunden" entscheiden. Blümel begründete dies mit der Notwendigkeit, nach dem Auftauchen des Ibiza-Videos für eine lückenlose Aufklärung zu sorgen.

Kickl "lässt sich die FPÖ nicht herausschießen"

FP-Klubchef Walter Rosenkranz übte deshalb in der folgenden "Im Zentrum"-Diskussion scharfe Kritik am Vorgehen des bald ehemaligen Koalitionspartners ÖVP. Ursprünglich habe es geheißen, man könne ohne Vizekanzler Strache weiterregieren. Erst später sei am Samstag die Forderung nach Kickls Abgang dazugekommen, so Rosenkranz. Aber: "Den lässt sich die FPÖ nicht herausschießen." "Das hätte man seitens der ÖVP durchaus erkennen können. Keine Partei kann sich so am Nasenring durch die Arena ziehen lassen", befand Rosenkranz.

Dennoch kündigte er an, es werde "keine Staatskrise" sondern eine "geordnete Übergabe" geben. Diese hatte zuvor SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner drohen gesehen. Rosenkranz schloss einen ungeordneten Zustand in den Ministerien aus. Man werde jedenfalls dafür sorgen, dass ranghohe Beamte sich auf den Abgang der FPÖ-Minister einstellen könnten. "Ich sperr jetzt zu, macht's, was wollt's – das wird es nicht geben", sagte er. Auch im Parlament gelte weiter: "Rechnen Sie mit uns. Gute Gesetze werden wir auch unterstützen."

Entscheidung in Linz

Sowohl Blümel als auch Rosenkranz reagierten mit Hohn auf Rendi-Wagners Diskussionsbeiträge. Sie hatte ihre Partei als einzige Garantin einer stabilen Mehrheit im Nationalrat bis zur Wahl dargestellt und die Einsetzung eines Expertenkabinetts als Voraussetzung für die Unterstützung durch die Sozialdemokratie genannt. Blümel wies das zurück. Man wolle den bisherigen "erfolgreichen Reformkurs" fortsetzen, dafür sei die SPÖ aber nicht zu haben, meinte er.

Zudem kündigte Rendi-Wagner in der Diskussion vorgezogene Gemeinderatswahlen in Linz an. Dort hat die SPÖ mit der FPÖ ein Arbeitsübereinkommen. SP-Bürgermeister Klaus Luger wollte aber nach Tagungen der SP-Gremien vor Ort erst im Lauf des Montags dazu Stellung nehmen. (APA, 20.5.2019)

