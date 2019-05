Claus Pándi über die FPÖ: "Diese Leute verfügen nicht über die moralische und intellektuelle Kapazität für Regierungsämter"

Es waren ein wenig Szenen wie bei einem Autounfall: Abscheu, ekel, und doch habe er nicht wegschauen können. Mit diesen Worten beschreibt der langjährige "Krone"-Journalist Claus Pándi seine erste Reaktion, als er das inzwischen berüchtigte Ibiza-Video gesehen hat.

Abseits dieser humoristischen Einlagen haben Pándi und Peter Pilz von der Liste Jetzt in einer spannenden Debatte über die politischen Implikationen von Ibiza-Gate für die FPÖ und die Republik geredet. Ganz handfest hat Pilz angesichts der Neuwahlen bereits einen Vorschlag in Richtung der Grünen gemacht: Er will bei der anstehenden Nationalratswahl gemeinsam mit ihnen antreten.

Wie immer, wenn DER STANDARD diskutiert, haben Userinnen und User die Fragen gestellt, und eben auf eine solche Frage meinte Pilz: Ja, er strebe eine gemeinsame Kandidatur mit den Grünen an, es werde dazu Gespräche mit Grünen-Chef Werner Kogler geben.

Abseits davon erfahren Sie auch, warum Pilz das Gerede von Strache und Gudenus über Spenden von Unternehmen wie Novomatic oder vom Immobilieninvestor René Benko an die FPÖ und andere Parteien für glaubwürdig hält. Sowohl Novomatic als auch Benko dementieren vehement, Spenden an die FPÖ oder eine andere Partei geleistet zu haben.

Diskutiert wurde auch über die Rolle der "Krone", an der Benko inzwischen 50 Prozent hält. Benko hat enge Kontakte zu Kanzler Sebastian Kurz und gilt als sein enger Förderer. Pándi sieht gerade jetzt eine Chance für starke unabhängige Medien, die "Bühne ist erleuchtet", sagte er. Nun werde genau hingesehen, wer welche Medien in Österreich kontrolliert – und wie diese Rolle genutzt werde. Sehen Sie auch im Video: Was Pándi zum Outfit von H.-C. Strache und zur Zukunft der FPÖ sagt und warum Pilz nun den Kanzler auch mithilfe der FPÖ stürzen will. (Moderation: András Szigetvari, 20.5.2019)