Meistergruppen-Konferenz, So., 17 Uhr

Für die Wiener Austria ist das letzte Heimspiel in der Meistergruppe gegen den Tabellendritten WAC das nächste Finale. Die vier Punkte hinter den Wolfsbergern liegenden Veilchen müssen am Sonntag gewinnen, um noch die Chance auf Platz drei und die damit verbundene Fixteilnahme an der Europa-League-Gruppenphase zu wahren.

Auch für Sturm Graz, als Vierter ebenso vier Punkte hinter dem WAC, bietet sich am Sonntag die Gelegenheit, Boden auf die Kärntner gut zu machen. Gelingen muss dies allerdings ausgerechnet gegen Meister Salzburg.

Für die auf Platz sechs der Meistergruppe und drei Punkte hinter der Austria liegenden St. Pöltener geht es im Heimspiel gegen Vizemeister LASK noch um eine kleine Europacup-Chance.