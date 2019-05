Kurz schließt weitere Zusammenarbeit mit Strache aus, FPÖ bietet Hofer als Nachfolger an

Eine Woche vor der EU-Wahl steht Vizekanzler und FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache sowie dessen Klubchef Johann Gudenus schwer unter Druck. "Spiegel" und die "SZ" haben Freitag ein heimlich gefilmtes Video veröffentlicht, auf dem der FPÖ-Chef im Juli 2017 mit einer vermeintlichen russischen Investorin in Ibiza über Staatsaufträge für millionenschwere Spenden spricht – und von angeblichen (aber sofort dementierten) hohen Spenden österreichischer Firmen erzählt.

Noch am Freitagabend kam es deshalb zu Krisensitzungen bei ÖVP und FPÖ. Heute, Samstag, um 11 Uhr ist Strache bei Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Bundeskanzleramt. Dem Vernehmen nach wird sich Strache danach an die Öffentlichkeit wenden. Auch Kurz wird das tun, hier wird der frühe Nachmittag genannt. Strache dürfte vor seinem Rücktritt oder seiner Entlassung stehen. Die FPÖ bietet laut APA mittlerweile schon Minister Norbert Hofer als Nachfolger an. Neuer Infrastrukturminister könnte Generalsekretär Christian Hafenecker werden, der auch Verkehrssprecher im Nationalrat ist. Völlig unklar ist nach Angaben aus FPÖ-Parteikreisen, ob Kanzler Kurz das akzeptiert oder trotzdem in Neuwahlen geht. DER STANDARD berichtet live. (red, 18.5.2019)

