Liveticker: Wer gewinnt den Eurovision Song Contest?

Alles hat ein Ende, auch der Song Contest. Heute Abend geht die 64. Ausgabe des Sing- und Skurrilitätenwettbewerbs ins Finale. Auf dem Programm stehen Beiträge aus 26 Ländern. 20 davon werden treuen Zuschauern schon aus den Vorrunden bekannt sein, sechs Teilnehmer jedoch werden zum ersten Mal auf der Bühne stehen.

Wenn man nach den internationalen Wettbüros geht, gewinnen die Niederlande den Eurovision Song Contest 2019. Beim Vergleich von 27 Anbietern liegt wenige Stunden vor Beginn der Megashow im Expo Center von Tel Aviv Powerballadenschmachter Duncan Laurence mit "Arcade" klar auf Platz 1 des Feldes. Allerdings ist ihm ein Trio aus Australien, Schweden und der Schweiz dicht auf den Fersen.

Im Finale treffen die 20 am Dienstag und Donnerstag qualifizierten Länder auf die fünf Großzahler Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und Spanien, die jedes Jahr fix im Finale stehen, sowie auf das Gastgeberland Israel.

Österreichs Starterin Pænda ist bekanntlich nicht unter den Finalisten. Die Siegeschancen der übrigen Nationen hat unser ESC-Blogger Marco Schreuder live vor Ort in Tel Aviv bereits abgeklärt (hier geht's zum Beitrag).

Üppiges Programm

Die Startreihenfolge des Abends lautet wie folgt: 1. Malta ("Chameleon"), 2. Albanien ("Ktheju tokës"), 3. Tschechische Republik ("Friend Of A Friend"), 4. Deutschland ("Sister"), 5. Russland ("Scream"), 6. Dänemark ("Love Is Forever"), 7. San Marino ("Say Na Na Na"), 8. Nordmazedonien ("Proud"), 9. Schweden ("Too Late For Love"), 10. Slowenien ("Sebi"), 11. Zypern ("Replay"), 12. Niederlande ("Arcade"), 13. Griechenland ("Better Love").

Atmen wir kurz durch, bevor es weitergeht mit: 14. Israel ("Home"), 15. Norwegen ("Spirit In The Sky"), 16. Großbritannien ("Bigger Than Us"), 17. Island ("Hatrið mun sigra"), 18. Estland ("Storm"), 19. Weißrussland ("Like It"), 20. Aserbaidschan ("Truth"), 21. Frankreich ("Roi"), 22. Italien ("Soldi"), 23. Serbien ("Kruna"), 24. Schweiz ("She Got Me"), 25. Australien ("Zero Gravity"), 26. Spanien ("La venda").

Wir sind ab 20 Uhr tickernd für Sie da, der ORF überträgt das Finale ab 21 Uhr live. Wer eher Lust auf bewährte Stimmbandakrobatik hat, kann auch erst zur Pausenshow vor der Punktevergabe sein Fernsehgerät einschalten – da tritt nämlich Madonna auf. (red, 18.5.2019)

