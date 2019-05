EU-Duell ab 20.15 Uhr live: Weber gegen Timmermans

Mit Pauken und Trompeten zieht der zunehmend personalisierte EU-Wahlkampf am Abend auf der ganz großen TV-Bühne ein. Zum zweiten und letzten Mal wollen der Christlichsoziale Norbert Weber und der Sozialdemokrat Frans Timmermans einander die Stirn bieten – live übertragen via ORF 3 und ZDF in die Wohnzimmer von Millionen von Wahlberechtigten zwischen Flens- und Bleiburg.

DER STANDARD berichtet, so wie auch schon gestern, live in Form dieses Tickers für Sie. Wenn der Vorhang fällt, werden wir ein wenig genauer wissen, in welche Richtung die beiden Spitzenkandidaten der (derzeit) größten Fraktionen die Union als Kommissionspräsident führen wollen. Die Hoffnung stirbt jedenfalls zuletzt.

Meine KollegInnen Milena Pieper, Thomas Mayer aus Brüssel, Manuel Escher und ich werden Sie durch den Abend führen und über die einzelnen Standpunkte der beiden Euro-Routiniers aufklären. Wir freuen uns, wenn Sie uns dabei Gesellschaft leisten und Ihre Eindrücke wiedergeben.

Ob der hemdsärmelige Bayer oder aber der leutselige Limburger heute Abend Ihre Douze Points bekommen, werden wir am Ende der Debatte erheben. Wer sich trotzdem lieber zwischendurch einen Eindruck vom ESC in Tel Aviv zu holen gedenkt, dem oder der sei der Ticker unserer KulturkollegInnen ans Herz gelegt. Shalom! (Florian Niederndorfer, 16.5.2019)