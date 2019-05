Buwog-Prozess: Stammgast Traumüller wieder am heißen Stuhl

Am 96. Verhandlungstag zur Causa Buwog sagt der Stammgast unter den Zeugen, der Beamte Heinrich Traumüller, erneut aus. Er war im Finanzministerium federführend für die Buwog-Privatisierung zuständig und ist dem Gericht bereits öfter Rede und Antwort gestanden. Richterin Marion Hohenecker wird ihn wohl auch mit Themen konfrontieren, die am Mittwoch bei der Befragung von Lehman-Investmentbanker Jan-Philip P. thematisiert wurden. Zum Beispiel, wie bestimmte Textpassagen in die Prozessbriefe gekommen sind oder auf welchen Zeitraum sich Notizen des Beamten bezogen haben.

Viel Zeit wurde für das Thema "960 Millionen Euro und Finanzierungszusage der CA Immo verwendet, es sei "ungewöhnlich" gewesen, dass die CA Immo eine derart detaillierte Finanzierungsbestätigung ihrer finanzierenden Bank (der Bank Austria) über die 960 Mio. Euro beilegte, das eigene Angebot aber deutlich darunter lag.

Ob in der entscheidenden Sitzung am Montag (7. Juni 2004), bei der auch der damalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser anwesend war, diese Zahl ausführlich erörtert oder nur erwähnt wurde, daran konnte sich der Zeuge nicht erinnern. In der Sitzung fiel dann jedenfalls die Entscheidung für eine zweite Runde. Wobei der Banker, der per Videokonferenz zugeschalten und in Teilen des Großen Schwurgerichtssaals schwer zu verstehen war, aussagte, dass der Zuschlag auch schon nach der ersten Runde möglich gewesen wäre. Die Anwälte stellen ihre Fragen ein anderes Mal, sie brauchen die Tonbandprotokolle, weil sie zu wenig von P.s Antworten verstanden haben.

Traumüller war bereits drei Mal da, zuletzt am 26. März. Da war er von Richterin Hohenecker zu den Vorgängen im Juni 2004 befragt worden, der entscheidenden Phase im Vergabeverfahren für die Bundeswohnungen. Das Problem dabei: Für die Sitzung vom 7. Juni 2004, in der die zweite Bieterrunde von Grasser beschlossen wurde, gibt es kein Sitzungsprotokoll, sondern nur handschriftliche Notizen von Traumüller. Und bis dato weiß man nicht, wer aller bei der Sitzung dabei war.

