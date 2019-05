KPÖ-plus-Kandidatin Anastasiou: "Wir müssen Wohnraum vergesellschaften"

Wien – Katerina Anastasiou, Spitzenkandidatin der KPÖ plus für die Wahl zum Europäischen Parlament, beantwortet am Dienstag von 11 bis 12 Uhr die Fragen der STANDARD-User. Sie kritisiert die "knallharte neoliberale Politik auf Kosten der Bevölkerung", die derzeit in der EU stattfinde, und wünscht sich "ein Europa, das ökologisch, demokratisch, feministisch und sozial ist".

Die in Athen aufgewachsene Politikerin arbeitet für den linken Thinktank Transform! Europe. Sie kandidierte schon bei der EU-Wahl 2014 auf der Liste Europa anders, an der die KPÖ beteiligt war. (red, 13.5.2019)

Weiterlesen

KPÖ Plus tritt bei EU-Wahl an

Grünen-Kandidat Werner Kogler: "Ich bin auch ein Heimatschützer"

Chat Johannes Voggenhuber

Chat Petra Steger

Chat Claudia Gamon