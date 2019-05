Voggenhuber: "Viele Menschen fühlen sich bedroht und suchen Protest"

Johannes Voggenhuber, Spitzenkandidat von Initiative 1 Europa und der Liste Jetzt, kommt am Montag um 13 Uhr in den STANDARD-Chat.

Für Voggenhuber ist das EU-Parlament nicht neu, er saß bereits von 1995 bis 2009 für die Grünen in Brüssel und Straßburg. Nun will er es noch einmal wissen und tritt mit eigener Liste an, die von Jetzt unterstützt wird. Haben Sie Fragen an ihn? (red, 12.5.2019)

