Liveticker: Sturm vs. Austria, So., ab 14.30 Uhr

Sturm Graz und die Austria kämpfen in der Fußball-Bundesliga noch um die sichere Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase. Drei Runden vor Schluss haben die fünfplatzierten Wiener vier Punkte Rückstand auf den WAC und Platz drei, die Grazer liegen nur einen Zähler hinter den Wolfsbergern.

Im Rennen um die Europacup-Plätze treffen am Sonntag auch der WAC und St. Pölten aufeinander. Die Niederösterreicher liegen derzeit punktegleich mit der Austria nur auf Platz sechs.

Meister Red Bull Salzburg kann nach Fixierung des Doubles im Spitzenspiel gegen den LASK befreit aufspielen. Die Linzer haben den Vizemeistertitel mit neun Punkten Vorsprung auf den WAC (und weit besserer Tordifferenz) in der Tasche, wollen aber schaffen, was ihnen in der Saison noch nicht gelungen ist, die Bullen zu schlagen.

