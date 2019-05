Madrid-Halbfinale: Thiem vs. Djokovic, Sa., 16 Uhr

Roger Federer hat er am Freitag in 2:10 Stunden und drei Sätzen niedergerungen, im Halbfinale des Masters-1000-Turniers in Madrid geht es für Dominic Thiem nun gegen den als Nummer eins gesetzten Serben Novak Djokovic, der seinerseits einen gemütlichen Freitag verbrachte, weil sein Gegner Marin Cilic (CRO) wegen einer Lebensmittelvergiftung nicht antreten konnte.

Gegen Djokovic hat der 25-jährige Niederösterreicher heuer noch nicht gespielt, die Bilanz ist negativ: Thiem liegt 2:5 zurück. Die zwei jüngsten Duelle hat der Lichtenwörther im Achtelfinale von Monte Carlo im Vorjahr und im Viertelfinale der French Open 2017 aber in je drei Sätzen gewonnen. Damals befand sich der Serbe allerdings nicht in Bestform.