Buwog-Prozess: Belastungszeuge Ramprecht sagt aus

Der 93. Verhandlungstag im Buwog-Prozess verspricht spannend zu werden. Für Nachmittag ist wieder Michael Ramprecht geladen – jener Zeuge, der schon bei seiner ersten Aussage im März Ex-Finanzminster Karl-Heinz Grasser, Walter Meischberger und den damaligen Immobilienmakler Ernst Plech schwer belastet hat. Ramprecht war im Kabinett des Finanzministeriums beschäftigt, bevor er Chef der Bundesbeschaffungsgesellschaft wurde; als Grasser seinen Vertrag nicht mehr verlängerte, vereiste die Beziehung zum damaligen Minister.

Seither sind die beiden einander in etlichen Prozessen als Gegner gegenübergestanden. Vor dem Straflandesgericht Wien hat Ramprecht seine schon 2009 erhobenen Vorwürfe erneuert. Die Privatisierung der Bundeswohnungsgesellschaften sei ein "abgekartetes Spiel" gewesen, das habe ihm Plech nach einem Tennismatch erzählt, sagte der Zeuge unter Wahrheitspflicht aus. Der Makler habe auch davon gesprochen, dass Lobbyist Meischberger eine Provision bekomme, Minister Grasser ziehe die Fäden.

"Schweienereien aufgenommen"

Und, so Ramprecht, den drei heutigen Angeklagten Grasser, Meischberger und Plech sei es immer um Monetäres gegangen: "Der Kitt zwischen diesen drei Musketieren ist das Geld", so Ramprecht im März. Er sagte auch aus, er habe Tonaufnahmen von Gesprächen mit Plech, nicht aber zum Tennismatch-Gespräch. Diese Aufnahmen sehe er als seine "Versicherung", Plech habe ihm über "Schweinereien" erzählt, die er, Ramprecht, nie habe wissen wollen.

Grasser, Meischberger und Plech (er ist verhandlungsunfähig) bestreiten diese Darstellung vehement. Die Befragung Ramprechts durch die Anwälte wird am Donnerstag fortgesetzt.

Haider zunächst nicht involviert

Am Vormittag wird noch die Einvernahme des ehemaligen Lehman-Investmentbankers Jürgen K. fortgesetzt. Er hat am Mittwoch vor Gericht über die einzelnen Verkaufsstadien ausgesagt. Auf die Darstellung der Richter, wonach Meischberger sagt, er habe die Zahl 960 Millionen Euro von Jörg Haider erfahren, sagte der Zeuge, von einer Involvierung Haiders in der ersten Runde wisse er nichts. "Ich bin mir keiner Involvierung Doktor Haiders bewusst – abgesehen vom Telefonanruf von Grasser am Sonntag danach bei Haider." Die Zahl von 960 Millionen hätten damals nur die mit dem Verkaufsprozess befassten Personen sowie der Bieter selber, die CA Immo, gewusst. Am Donnerstag soll K.s Befragung beendet werden, er muss wieder heim, nach London. Nora Laufer und Renate Graber berichten live. (gra, 9.5.2019)

