Achtmal "2 im Gespräch": Die erste Runde der ORF-Wahlduelle im Live-Ticker

Nach dem Prinzip jede/r gegen jede/n treffen am Mittwochabend die Spitzenkandidatin bzw. die Spitzenkandidaten der im (EU-)Parlament vertretenen Parteien in einem ersten Durchgang mit acht Runden aufeinander. In einer Woche folgen die dann noch fehlenden sieben Gesprächskonstellationen.

Moderieren werden "ZiB 2"-Moderatorin Lou Lorenz-Dittlbacher und "ZiB 2 am Sonntag"-Moderator Martin Thür. "Wir möchten unseren Zuseherinnen und Zusehern mit den 15 Kurzkonfrontationen eine echte Orientierungshilfe geben, indem wir ganz kompakt die Unterschiede der sechs Parteien herausarbeiten", erklärte Lorenz-Dittlbacher. Und Thür sagte vor der ersten Runde am Mittwoch: "Ich erwarte spannende Diskussionen und inhaltsreiche Kontroversen. Besonders für unentschlossene Wählerinnen und Wähler können die ORF-Konfrontationen daher eine wichtige Entscheidungshilfe sein."

Der Fahrplan für Ihren Fernsehabend mit dem ORF und dem STANDARD-Ticker:

Johannes Voggenhuber (Europa Jetzt) – Werner Kogler (Grüne) mit Lou Lorenz-Dittlbacher

Harald Vilimsky (FPÖ) – Claudia Gamon (Neos) mit Martin Thür

Andreas Schieder (SPÖ) – Werner Kogler (Grüne) mit Lou Lorenz-Dittlbacher

Othmar Karas (ÖVP) – Claudia Gamon (Neos) mit Martin Thür

Andreas Schieder (SPÖ) – Johannes Voggenhuber (Europa Jetzt) mit Lou Lorenz-Dittlbacher

Harald Vilimsky (FPÖ) – Werner Kogler (Grüne) mit Martin Thür

Andreas Schieder (SPÖ) – Claudia Gamon (Neos) mit Lou Lorenz-Dittlbacher

Othmar Karas (ÖVP) – Johannes Voggenhuber (Europa Jetzt) mit Martin Thür

Im Publikum verfolgen 16 internationale und nationale Journalistinnen und Journalisten die Gespräche, je zwei davon analysieren im Gespräch mit Simone Stribl bzw. Tobias Pötzelsberger die Duelle unmittelbar nach deren Ende.

DER STANDARD tickert für Sie – und hoffentlich mit Ihnen. Start ist um 20.15 Uhr, schalten Sie ORF 2 ein und besuchen Sie uns auf derStandard.at. Wir freuen uns auf Sie. (nim)