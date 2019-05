Tag 92 im Buwog-Prozess: Ex-Lehman-Banker im heißen Stuhl

Wien – Am 92. Tag im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere schwang noch die Osterpause mit. Die zwei Zeugen nach einer dreiwöchigen Verhandlungspause hatten eher wenig zur Aufklärung beizutragen, am frühen Nachmittag war der Tag im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts vorbei.

Der erste Zeuge, ein Rechtsanwalt der in der Auswahlkommission für die Vergabe der Bundeswohnungen (unter anderem der Buwog) saß, sagte aus, dass die Auswahlkommission eigentlich keine Auswahl für den Erstgereihten beim Buwog-Verkauf traf, sondern nur beratende Funktion hatte. Als "Feigenblattfunktion" habe er das Ganze nicht empfunden. Er habe damals einen Rahmenvertrag mit dem Ministerium gehabt betreffend der Beratung in beihilferechtlichen Fragen. Extra abgerechnet habe er seine Tätigkeit in der Kommission nicht, weil alles so problemlos verlaufen sei, sagte er.

Von der Zahl 960 Mio. Euro habe er erst in den Medien erfahren, so der Zeuge. Von Interventionen von Grasser habe er nichts mitbekommen, er sei aber davon ausgegangen, dass die Ministeriumsmitarbeiter in der Kommission die Vorgaben des Ministers umsetzten.

Danach war eine ehemalige Mitarbeiterin vom damaligen Staatssekretär im Finanzministerium, Alfred Finz (ÖVP), als Zeugin geladen. Sie hatte nur wenige Erinnerungen an die damalige Zeit und war in ihrer Arbeit mit den Bundeswohnungen gar nicht befasst.

Am Mittwoch geht es mit einem ehemaligen Mitarbeiter von Lehman Brothers weiter. Die – später zusammengebrochene – US-Investmentbank hatte den Privatisierungsprozess der Bundeswohnungen damals begleitet. Im Mai sind – inklusive heute – insgesamt neun Verhandlungstage angesetzt. Ab 9:30 geht es mit dem Live-Bericht weiter. (APA, red, 7.5.2019)