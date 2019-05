Champions League: Ajax vs. Tottenham, Mi. 21 Uhr

Amsterdam – Ajax Amsterdam zeigt sich mit der Aussicht auf den größten Erfolg auf internationaler Bühne seit 23 Jahren nicht nervös. Im Halbfinale der Champions League hat der niederländische Traditionsclub mit einem 1:0-Auswärtssieg bei Tottenham vorgelegt. In der heimischen Johan Cruijff ArenA will Ajax am Mittwochabend (21.00 Uhr/live Sky, DAZN) mit Selbstvertrauen vollgepumpt den Erfolgslauf fortsetzen.

"Es liegt in unseren Händen"

Für die Spurs geht es um die erstmalige Teilnahme in einem Finale des höchsten Europacup-Bewerbs. 1962 stand Tottenham im Halbfinale, unterlag dort Benfica. Trainer Mauricio Pochettino sprach auch deshalb von einer jetzt schon erfolgreichen Saison. "Es liegt in unseren Händen, ob wir im Finale dabei sind. Wenn es nicht sein soll, können wir dennoch stolz sein, weil niemand erwartet hätte, dass Tottenham heute hier steht", erklärte der Argentinier. Er werde "stolz sein, was auch immer passiert".

Weiterlesen:

Ajax voller Selbstvertrauen ins Rückspiel gegen Tottenham