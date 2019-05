HTL-Direktorin über Schulgewalt: "Lehrer haben nicht mehr die Autorität, die wir von früher gewohnt waren"

Bilder aus eine Schulklasse sorgen in ganz Österreich für Debatten: An einer Wiener HTL ist ein Streit zwischen einem Lehrer und einem Schüler eskaliert. Chaotische und gewaltsame Szenen spielten sich im Unterricht ab. Nachdem der Lehrer den Schüler zunächst vergeblich dazu aufgefordert hat, die Klasse zu verlassen, spuckt er den Schüler an – dieser stößt den Lehrer gegen eine Tafel.

Weitere Videos, die über soziale Medien verbreitet wurden, zeigen, wie Schüler sich am Schulpult eine Zigarette und einen Joint drehen. Aber was sehen wir da, sind das Einzelfälle, oder ist das der neue Alltag im Klassenzimmer? Wie groß ist das Gewaltproblem an unseren Schulen wirklich?

Darüber wollen wir in der Sendereihe "DER STANDARD diskutiert – Stellen Sie Ihre Fragen" wieder live diskutieren. Wegen der aktuellen Ereignisse schon am Dienstag ab 17 Uhr.

Zu Gast im Studio ist die Direktorin Martina Mikovits. Sie leitet eine HTL/HAK im dritten Wiener Gemeindebezirk, unweit der Landstraßer Hauptstraße. Über 1.000 Schüler besuchen die Schule. Mit ihr im Studio ist der Soziologe Kenan Güngör. Er leitet derzeit ein Präventionsprogramm gegen Gewalt und Mobbing an Wiener Schulen, das sich an Schüler, Lehrer und Eltern gleichermaßen richtet und zunächst an Neuen Mittelschulen und polytechnischen Schulen erprobt wird.

Stellen Sie Ihre Fragen

Wie immer, wenn DER STANDARD diskutiert, sind auch Sie am Wort: Wie denken Sie über die Vorfälle an der HTL? Läuft da im Schulsystem gröber etwas falsch, und welche Fragen haben Sie an die beiden Experten? Posten Sie einfach hier im Forum, wie Sie die Vorfälle sehen. Wir stellen die spannendsten Anregungen und Fragen zur Livediskussion. Sie können Ihre Fragen auch während der Debatte stellen.

Welche Rolle spielt es, dass sich die Vorfälle an einer HTL erreignet haben, mit traditionell nur geringem Frauenanteil – und kann es sein, dass eine Schulleitung von dem Mobbing in der Klasse monatelang nichts mitbekommen hat? Darüber wollen wir ebenso diskutieren wie über die Frage, ob mehr Psychologen und Sozialarbeiter in den Schulen wirklich helfen würden. Am Dienstag ab 17 Uhr. Moderation: András Szigetvari. (red, 7.5.2019)