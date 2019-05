Tag 91 im Buwog-Prozess: Weitere Zeugen am heißen Stuhl

Die Osterpause ist vorbei, heute Dienstag geht die Verhandlung zur Causa Buwog im Großen Schwurgerichtssaal des Straflandesgerichts Wien weiter. Zwei Zeugen werden aussagen, sie wird Richterin Marion Hohenecker zu den Sitzungen im Finanzministerium befragen, die in den letzten Tagen vor dem Zuschlag der Bundeswohnungsgesellschaften im Juni 2004 stattgefunden haben.

Am Nachmittag hätte dann wieder das Vorkaufsrecht Thema sein sollen, das Kärnten für die Villacher ESG hatte – und nicht nützte. Zu diesem Buwog-Kapitel sollte der damalige Villacher Bürgermeister Helmut Manzenreiter Rede und Antwort stehen. Manzenreiter (SPÖ) war von 1987 bis 2015 Bürgermeister der Stadt Villach, die als "Eisenbahnerstadt" gilt. Die ESG war die Eisenbahner Siedlungsgesellschaft; Manzenreiter hatte im Juni 2004 angekündigt, Villach wolle deren 3000 Villacher Wohnungen kaufen. Dazu sollte es dann nicht kommen, die ESG wurde im Paket ans Österreich-Konsortium mitverkauft. Die Tatsache, dass Kärnten unter Jörg Haider sein Vorkaufsrecht nicht ausübte, führte in der Folge zu einem Bietersturz: Hätte das Land die ESG gekauft, dann hätte die CA Immo den Zuschlag für das Bundeswohnungspaket bekommen. Manzenreiter kommt nun allerdings nicht.

Am letzten Verhandlungstag vor der Osterpause – es war bereits der 90. Prozesstag – hatten wieder die Angeklagten das Wort. Exfinanzminister Karl-Heinz Grasser hat mehr als zwei Stunden gesprochen und erneut seine Unschuld beteuert. In einem Interview mit dem "Kurier" hat Grasser danach gemeint, "das Vorkaufsrecht sei der Preis gewesen, damit die gesamte Privatisierung überhaupt passieren konnte". Exlobbyist Walter Meischberger hat zudem ausgesagt, die wichtige Zahl, was zu bieten wäre, von Haider am Telefon mitgeteilt bekommen zu haben. Und Grasser sagte im "Kurier" so: "Hätte sich die Staatsanwaltschaft in den acht Ermittlungsjahren konkret mit den möglichen Informationsflüssen und der Rolle von Haider auseinandergesetzt, dann wäre ich nie angeklagt worden." Jörg Haider kann nicht mehr befragt werden, er ist im Herbst 2008 tödlich verunglückt. (gra, 7.5.2019)