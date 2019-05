Ticker: Sonntagsspiele in Konferenz, ab 14.30 Uhr

In Pasching ergibt sich am Samstag für den WAC die Chance, Boden auf den zweitplatzierten LASK gut zu machen. Bei einem Auswärtserfolg würde der Punktepolster der Athletiker auf drei Zähler reduziert werden. Andererseits wären die Linzer mit einem Sieg praktisch fix Zweiter.

Sturm-Trainer Roman Mählich hat am Freitag vor dem Gastspiel in St. Pölten aufhorchen lassen. Rang drei, der die Qualifikation für die Europa-League-Gruppenphase bedeuten würde, sei für die Steirer auch trotz vier Punkten Rückstand auf den Wolfsberger AC in Reichweite.

Für RB Salzburg liegt der Meisterteller zum Greifen nahe, für die Wiener Austria geht es um die vielleicht schon letzte Chance auf Platz drei. In Favoriten kann sich der Cupsieger am Sonntag (17.00 Uhr) seinen sechsten Fußball-Meistertitel in Folge holen, verliert zuvor der LASK gegen den WAC, reicht dafür sogar eine Niederlage.

