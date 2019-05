Blaue Listendritte Petra Steger: FPÖ nicht für EU-weites Tempo 140

Weil sich Harald Vilimsky, FPÖ-Spitzenkandidat für die EU-Wahl, terminlich nicht für den STANDARD-Chat freimachen konnte, kommt nun die blaue Listendritte Petra Steger: Die Nationalratsabgeordnete, bis dato Sport- und Jugendsprecherin ihrer Partei, will nach der Europawahl am 26. Mai ins EU-Parlament wechseln. Ihr ist ein Mandat so gut wie sicher, denn die FPÖ kann gemäß Umfragen mit einem zusätzlichen Mandat, also fünf, rechnen.

Im Gespräch mit den Usern spricht Steger sich gegen ein EU-weites Tempo 140 auf Autobahnen aus. In Österreich handle es sich um Teststrecken. "Wir setzen uns aber für Investitionen in die Forschung und Entwicklung von alternativen Motoren ein", sagt sie.

Die Asylpolitik 2015 sei "im Endeffekt alles andere als menschlich" gewesen, ist Steger überzeugt. Sie habe "zu tausenden Toten geführt und die Schlepper unterstützt". Die FPÖ stehe für ein System, "wo in erster Linie in der Nähe der jeweiligen Krisengebiete geholfen wird". Das werde durch die Einrichtung von Schutzzonen und die "Schaffung legaler Fluchtmöglichkeiten mit Unterstützung der EU" möglich. "Jeder Euro mit dem wir dort helfen, ist wesentlich mehr Wert als hier."

