Cashen die Richtigen bei der Steuerreform ab – und wer zahlt drauf?

Die größte Steuerentlastung in der Geschichte Österreichs oder einfach nur ein paar teuer erkaufte Geschenke an die eigene Klientel? Diese Woche wurden die Details der türkis-blauen Steuerreform präsentiert, und wie erwartet gehen die Meinungen über das milliardenschwere Paket völlig auseinander.

Wir wollen darüber mit zwei Experten streiten – live. Konzerne, Ärmere, Raucher: Cashen die Richtigen bei der türkis-blauen Steuerreform ab? Und wer zahlt drauf?

Darüber diskutieren wir mit Stephan Schulmeister, dem bekannten Wirtschaftsforscher und ausgesprochenen Regierungskritiker. Schulmeister hat in einer ersten Reaktion bereits gewarnt, dass die Steuersenkungen zu mehr Ungleichheit in Österreich führen werden. Mehr privat, weniger Staat: Türkis-Blau agiere nach dieser Devise. Doch was genau stört ihn, schließlich werden gerade auch die unteren Einkommen entlastet? Darüber wollen wir reden.

Ihre Postings werden Grundlage der Debatte



Mit im Studio ist der Ökonom Lukas Sustala von der wirtschaftsliberalen Agenda Austria. Er sagt, die Entlastung sei ein Schritt in die richtige Richtung – aber viel zu wenig ambitioniert. Doch woher soll der Staat in den kommenden Jahren das Geld für die notwendigen Investitionen in Bildung, Pflege, Integration und Klimaschutz nehmen?

Die Livediskussion beginnt am Donnerstag um 19 Uhr. Wie immer, wenn der STANDARD diskutiert, gestalten Sie die Sendung mit. Stellen Sie hier im Forum Ihre Fragen, vor der Debatte und währenddessen. Sagen Sie uns, wie Sie die Reform sehen. Die spannendsten Postings werden zur Grundlage unserer Diskussion.

Moderation: András Szigetvari. (red, 1.5.2019)