Barcelona vs. Liverpool, Mi., 21 Uhr

Jürgen Klopp will sich im hochdramatischen Saisonendspurt mit zwei Titelchancen für Liverpool nicht aus der Ruhe bringen lassen. Der Deutsche genießt ihn sogar. "Wir haben gerade einen wirklich guten Moment", betonte der Liverpool-Trainer vor dem Champions-League-Schlager am Mittwochabend (21.00 Uhr/live Sky Sport und DAZN) beim FC Barcelona.

"Denn ich gehe ins Bett und denke an Fußball. Ich wache auf mit einer Aufstellung im Kopf oder mit einem Spieler der von links nach rechts läuft, schießt oder was auch immer", verriet Klopp, für den es das erste Pflichtspiel im Camp Nou ist. "War mir schon mal wichtig, dass es irgendwann mal passiert", sagte Klopp beim Sender DAZN über seine persönliche Barca-Premiere. "Du siehst immer, wie andere straucheln. Nicht, dass wir selber auch straucheln wollen, aber wir wollen gucken, was geht."

Ein echtes Understatement, denn gegen das Starensemble um Lionel Messi will der 51-Jährige mit seiner Mannschaft natürlich den ersten Schritt zum erneuten Einzug ins Champions-League-Finale machen – nachdem der letzte Schritt zum Titel im Vorjahr im Endspiel gegen Real Madrid (1:3) nicht geklappt hatte.

