Tottenham vs. Ajax Amsterdam, Di., 21 Uhr

Ajax Amsterdam will in der Fußball-Champions-League den größten Erfolg eines Außenseiters seit 15 Jahren schaffen. Nach ihren sensationellen Erfolgen über Titelverteidiger Real Madrid und Juventus Turin spielt der niederländische Traditionsclub gegen Tottenham um den Einzug ins Finale. Das Halbfinal-Hinspiel findet Dienstagabend (21.00 Uhr/live Sky Sport) in Nordlondon statt.

Der Sieger des Duells wird Historisches schaffen. Tottenham stand zuletzt 1962 im Meistercup im Halbfinale. Weiter haben es die Spurs im höchsten Europacup-Bewerb nie geschafft. Ajax holte 1995 in Wien den Titel, verlor ein Jahr später im Finale gegen Juve und stand 1997 noch einmal im Halbfinale. Die Niederländer könnten mit dem Sprung ins Endspiel schaffen, was seit dem FC Porto (Titel 2004) keinem Club außerhalb von Europas Top-Fünf-Ligen gelungen ist. Mut sprach ein Ex-Star zu. "Wenn man Real und Juventus schlagen kann, muss man vor keinem Gegner mehr nervös werden", sagte Patrick Kluivert, der Goldtorschütze des Finales von 1995, im "Telegraaf".

