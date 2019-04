Bundesliga-Konferenz, Sonntag 14:30 Uhr: Salzburg mit erstem Matchball

Die Bundesliga neigt sich allmählich dem Ende zu. Entscheidungen nahen. So kann RB Salzburg in der 28. Runde mit einem Sieg beim Wolfsberger AC die sechste Meisterschaft in Folge fixieren. "Wir haben das Szenario im Hinterkopf. Unser klares Ziel sind die drei Punkte, um es zu Ende zu bringen. Wir werden alle Kraft einsetzen, um zu gewinnen", verlautete Salzburg-Trainer Marco Rose.

Von Feierlichkeiten kann die Wiener Austria nur träumen. Noch immer warten die "Veilchen" auf den ersten Sieg in der Meistergruppe und zieren das Tabellenende. Will man noch in den Europacup, muss wohl ein Dreier beim SKN St. Pölten her.

Der LASK musste zuletzt einige Rückschläge einstecken und will bei Sturm wieder zurück in die Erfolgsspur und Platz zwei absichern. Die Grazer könnten mit dem zweiten Sieg in Folge gegen die Linzer Platz drei attackieren. (red, APA, 27.4.2019)

