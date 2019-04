Für den Niederösterreicher kommt es in Barcelona um 16.00 Uhr zu "einer der schwierigsten Aufgaben, die es gibt im Tennis", wie er nach dem hart umkämpften Viertelfinal-Erfolg über Pella meinte – einem Sandplatz-Duell mit Nadal in dessen Heimatland. "Er hat das Turnier elfmal gewonnen, spielt mit Heimpublikum im Rücken. Ich gehe natürlich nicht als Favorit in die Partie."