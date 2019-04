Meistergruppe: Salzburg und Sturm führen 1:0

Sturm Graz will den WAC wieder hinter sich wissen. Stießen die Wolfsberger in der vergangenen Woche an den Steirern vorbei auf Platz drei der Meistergruppe, könnte Sturm den Spieß mit einem Heimsieg am Ostersonntag (14.30 Uhr) wieder umdrehen.

Salzburg macht auf dem Weg zur Titelverteidigung in St. Pölten Halt. Zehn Siege aus den jüngsten zehn Liga-Duellen bei 33:6 Toren stehen für die Roten Bullen vor dem Spiel in der NV Arena (14.30 Uhr) zu Buche. Neun Zähler beträgt Salzburgs Vorsprung nach drei Runden der Meistergruppe auf Verfolger LASK.

Selbst wenn LASK-Coach Oliver Glasner mit "offenen Karten" spielt. Die Frage um seinen möglichen Abgang zu Wolfsburg dominierte in den Tagen vor dem Auswärtsspiel bei der Wiener Austria (17.00) die Schlagzeilen. Auch dass die Linzer zwei harte Wochen hinter sich haben, kann den Veilchen nur recht sein. "Wir wollen den Anschluss wiederfinden", betonte Austria-Coach Robert Ibertsberger.