Liveticker: ManCity vs. Tottenham, Porto vs. Liverpool, Mi., 21 Uhr

Das Hinspiel bei Tottenham hat Manchester City mit 0:1 verloren, am Mittwoch will die Elf von Pep Guardiola im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales die Kurve kratzen und ins Halbfinale einziehen und nicht wie im Vorjahr am einem Konkurrenten aus der Premier League (gegen Liverpool) scheitern. Bei den Spurs, in der Liga 16 Punkte hinter ManCity auf Platz drei, fehlt weiter Stürmer Harry Kane nach seiner im Hinspiel erlittenen Bänderverletzung im linken Knöchel, auch der Einsatz etlicher anderer Spieler ist fraglich.

Im zweiten Match am Mittwoch (21 Uhr) versucht Liverpool in Porto einen 2:0-Vorsprung zu verteidigen. Die Portugiesen haben in dieser Saison alle Heimspiele in der Königsklasse für sich entschieden, zudem wird Trainer Sergio Conceicao ein stärkeres Team als im Hinspiel zur Verfügung haben. Allerdings ist Porto bisher in insgesamt sieben Europacup-Partien gegen Liverpool sieglos geblieben. Dennoch hoffen die Portugiesen auf das erste Champions-League-Halbfinale seit 2004, als Porto schlussendlich den Bewerb auch gewann. Coach war damals übrigens ein gewisser Jose Mourinho.

