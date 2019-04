Notre-Dame-Kathedrale in Paris steht in Flammen – Macron: "Ein Teil von uns brennt"

Paris – In der Kathedrale Notre Dame in Paris ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Gewaltige graue Rauchwolken stiegen in den Himmel und waren kilometerweit zu sehen. Informationen über Verletzte lagen zunächst nicht vor. Die Brandursache ist noch unbekannt.



Derzeit ist ein Großeinsatz mit zahlreichen Feuerwehren im Gange, das Gelände um die Kathedrale wurde geräumt. Der mittlere spitze Kirchturm der Kathedrale stürzte ein, der Dachstuhl des Kirchschiffes brach in sich zusammen.

Die Polizei geht dem Sender France 2 zufolge von einem Unfall aus. Die Kathedrale wird derzeit restauriert, der Brand könnte der Feuerwehr zufolge mit den Arbeiten zusammenhängen. Anne Hidalgo, Bürgermeisterin von Paris, sprach auf Twitter von einem "schrecklichen Feuer". Die Feuerwehr versuche das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Macron auf dem Weg

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte seine für 20 Uhr geplante Ansprache ab, in der er Zugeständnisse an die Gelbwesten-Bewegung präsentieren wollte. Er begab sich am Abend zur Kathedrale. "Ich bin traurig, diesen Teil von uns brennen zu sehen", twitterte Macron.

Touristenattraktion

Notre-Dame ist eine der meistbesuchten Pariser Touristenattraktionen und steht im Herzen der Stadt auf der Île de la Cité. Ihre Geschichte reicht bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück. Fast 200 Jahre vergingen bis zur Fertigstellung. Die Dimensionen der im gotischen Stil konstruierten und der Jungfrau Maria geweihten Kirche mit ihren beiden majestätischen Türmen sind gewaltig: 127 Meter lang, 40 Meter breit und bis zu 33 Meter hoch. (red, APA, 15.4.2019)