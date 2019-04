Liveticker: Sonntagskonferenz ab 14.30 Uhr

Die Wiener Austria befindet sich vor der dritten Runde der Meistergruppe in einer prekären Lage. Violett hat als einziges Team in dieser Meisterschaftsphase noch nicht angeschrieben, liegt als Tabellenletzter jeweils drei Punkte hinter Sturm, dem WAC und St. Pölten. Nun droht beim Wolfsberger AC der nächste Rückschlag. Gegen die Kärntner gab es für die Austria in den vergangenen drei Duellen nämlich nichts zu holen.

Der LASK möchte nach zwei bitteren Niederlagen (gegen Rapid im Cup und gegen Red Bull Salzburg in der Meisterschaft) wieder in die Erfolgsspur finden um weiter klar auf Kurs Vizemeistertitel zu bleiben. Die Bullen liegen nach dem 2:0-Sieg in Pasching bereits sieben Punkte vor den Linzern, die wieder vor eigenem Publikum gegen die personell angeschlagenen St. Pöltener antreten.

Im Spitzenspiel empfangen die Salzburg ab 17.00 Uhr den 15 Punkte zurückliegenden Tabellendritten Sturm. Die Grazer haben zuletzt 1:0 bei der Austria gewonnen und damit Selbstvertrauen getankt. Das wird es auch brauchen, will Sturm in Salzburg etwas ausrichten. Die Bullen sind daheim seit dem 27. November 2016 (0:1 gegen die Admira) ungeschlagen.