"Game of Thrones" Season 8 Episode 1: Schauen Sie mit uns!

Ab heute ist die erste Folge der achten und letzten Staffel von "Game of Thrones" in Österreich auf Sky abrufbar. Wir wollen dieses Fernsehereignis gemeinsam mit ihnen erleben. Pünktlich um 20 Uhr drücken wir hier auf Play und schauen was so passiert in Westeros.

Wer sich vorher noch mitspekulieren will, wie die Serie ausgeht, sei DER STANDARD Serienreif Podcast ans Herz gelegt. Wo wir darüber reden, wer die achte Staffel nicht überleben wird.

Noch nicht genug "Game of Thrones"?

Weiterlesen bei uns:

Wie "Game of Thrones" das Fernsehen verändert hat

Valar Morghulis! Was sind Ihre "Game of Thrones"-Theorien für die letzte Staffel?

Warum es in "Game of Thrones" vor Rittern und Drachen wimmelt

Forscher analysierten Todesrisiken für "Game of Thrones"-Charaktere

Achte "Game of Thrones"-Staffel startet am 14. April

Staffelfinale von "Game of Thrones" S07 E07: "The Dragon and the Wolf"

Weiterlesen anderswo:

Vulture: The Best Fan Theories About How Game of Thrones Will End

New York Times: Watching Guide