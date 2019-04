Nach neuer Brexit-Frist wittern Befürworter eines zweiten Referendums Morgenluft

Am Tag nach dem Brüsseler Sondergipfel erwacht Europa mit einem diffusem Gefühl. Was die Ereignisse der vergangenen Nacht bedeuten, scheint noch unklar. Ist es die Lösung einer verfahrenen Situation? Oder doch wieder nur ein Aufschieben des Unvermeidlichen, eines chaotischen EU-Ausstiegs Großbritanniens nämlich? Die nächsten Tage werden möglicherweise Klarheit schaffen.

Zu nächtlicher Stunde hat man sich in Brüssel jedenfalls auf einen Kompromiss geeinigt: London bekommt für den Brexit Zeit bis zum 31. Oktober, kann aber auch schon früher geregelt aus der EU austreten. In Großbritannien selbst werden nach der erneuten Brexit-Verschiebung werden die Rufe nach einem zweiten Referendum lauter. "Eine flexible Verlängerung bis zum 31. Oktober ist lang genug, um eine Volksabstimmung abzuhalten", sagte am Donnerstag der Sprecher der britischen Liberaldemokraten, Tom Brake, in London.

Wir begleiten Sie durch den Tag nach dem Brüsseler Sondergipfel und halten Sie über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden. Schön, dass Sie dabei sind! (red)