Zwei Tage vor dem drohenden Chaos-Brexit sucht man in Brüssel einen Ausweg

Wenn sich die (noch) 28 Staats- und Regierungschefs der EU heute in Brüssel treffen, wollen sie das Schlimmste, also einen Chaos-Brexit, von vornherein ausschließen. Der für Freitag befürchtete harte Ausstieg Großbritanniens und Nordirlands aus der EU wird Diplomaten zufolge nicht eintreten. Die EU-Mitgliedstaaten würden der britischen Premierministerin Theresa May auf ihrem Sondergipfel aller Voraussicht nach einen Brexit-Aufschub gewähren, war aus EU-Diplomatenkreisen zu vernehmen. Im Zentrum der Überlegungen stehe ein Vorschlag von EU-Ratspräsident Donald Tusk, den Brexit um bis zu ein Jahr herauszuzögern. Konkret wird über eine Verschiebung bis zum 30. März 2020 nachgedacht.

DER STANDARD hält Sie – Überraschung! – einmal mehr in Form eines Livetickers über alles Relevante in Sachen Brexit auf dem Laufenden. Schön, dass Sie dabei sind! (red, APA)