Tag 89 im Buwog-Prozess: Weiterer Zeuge am heißen Stuhl

Wien – Im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, Walter Meischberger, Peter Hochegger und weitere Angeklagte hat am Dienstag der damalige Berater der Investmentbank Lehman Brothers, Thomas Marsoner, als Zeuge ausgesagt. Lehman Brothers hatte den Privatisierungsprozess begleitet. Marsoner erläuterte das Verfahren und verteidigte die zweite Bieterrunde, die Lehman empfohlen habe.

Erst durch die zweite Bieterrunde bekam dann das Österreich-Konsortium mit Immofinanz und der RLB-OÖ die Oberhand vor der CA Immo, die in der ersten Bieterrunde vorne gelegen war. Die Immofinanz zahlte im Geheimen ein Prozent des Kaufpreises, also fast 10 Mio. Euro, geheim an Hochegger und Meischberger, der es laut Anklage auch mit Grasser und dem mitangeklagten Makler und damaligen Buwog-Aufsichtsratspräsidenten Ernst Karl Plech teilte – was Grasser und Plech bestreiten.

Die komplizierten Vorgänge beim Bieterverfahren um die Bundeswohnungen (Buwog u.a.) verglich der Zeuge Marsoner am heutigen 88. Prozesstag in der Befragung mit Obst. Dass in der ersten Runde das Österreich-Konsortium neben einem Preisangebot auch Besserungsscheine mit verschiedenen Optionen angeboten hatte, seien "Äpfel und Birnen" gewesen – doch die Birnen, also die schwer zu bewertenden Besserungsscheine, habe man nicht gewollt. Deswegen habe Lehman in der nächsten Runde die Besserungsscheine – die "Birnen" – ausgeschlossen, um nur "Äpfel" – also Geld – im Angebot zu bekommen, schilderte der Zeuge der Richterin Marion Hohenecker.

Am Mittwoch geht es mit mit der Befragung von Karl Pfeifenberger weiter. Thema wird erneut das Kärntner Vorkaufsrechts auf die Villacher Eisenbahnerwohnungen ESG sein, das Kärnten ja nicht ausgeübt hat. Deswegen machte dann auch das Österreich-Konsortium das Rennen. Landeshauptmann Jörg Haider war also involviert, ebenso sein damaliger Vize und Finanzlandesrat Karl Pfeifenberger. (APA, red, 10.4.2019)