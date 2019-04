Brexit-Tour: Merkel laut BBC für Backstop-Frist von fünf Jahren

Vier Tage vor dem Auslaufen der Brexit-Frist wird in London heftig über ein mögliches zweites Referendum spekuliert, um das politische Patt rund um den EU-Austritt Großbritanniens zu durchbrechen. Premierministerin Theresa May soll erwägen, Labour mit einem solchen Angebot zu ködern, berichtete der "Telegraph".

May ist am Dienstag auf dem Kontinent unterwegs, Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel trifft sie in Berlin, Emmanuel Macron in Paris. Merkel soll einem BBC-Reporter zufolge eine Befristung des bei Brexiteers so umstrittenen Backstops für Irland befürworten. Dies könnte es, so das mögliche Kalkül, May ermöglichen, ihren Deal mit der EU doch noch rechtzeitig durch das Unterhaus zu bringen.

Wir halten Sie auch heute wieder in Form dieses Livetickers auf dem Laufenden. Schön, dass Sie dabei sind! (red, 9.4.2019)