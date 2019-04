Tag 88 im Buwog-Prozess: Investmentbanker Marsoner als Zeuge geladen

Wien – Am Dienstag wird im Wiener Straflandesgericht zum 88. Mal zum Buwog-Verkauf verhandelt. Am Programm stehen weitere Zeugenbefragungen. Diesmal wird Thomas Marsoner befragt, der unter anderem bei Lehman Brothers als Investmentbanker tätig war, am "heißen Stuhl" vor Richterin Marion Hohenecker Platz nehmen.

Vergangene Woche präsentierte sich Ex-ÖIAG-Chef Peter Michaelis als sehr gut eingelesener Zeuge im Prozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere. Er sei überzeugt, dass die zweite Bieterrunde in der Privatisierung der Buwog-Wohnungen wirtschaftlich sinnvoll war, sagte er. Basis seiner Argumente waren Dokumente der damaligen Vorgänge, aber kaum eigene Erinnerungen. Michaelis war als Mitglied der Vergabekommission eingebunden.

Für diese Woche sind drei Verhandlungstage angesetzt. Renate Graber und Nora Laufer berichten live (red, 9.4.2019)