CL-Viertelfinale: ManUnited – Barcelona, Ajax – Juventus, Mi., 21 Uhr

Selten hatte ein nomineller Fußballkracher einen klareren Favoriten. Vor dem heutigen Duell zwischen Manchester United und dem FC Barcelona gibt es kaum eine zweite Meinung darüber, wer am Ende ins Halbfinale der Champions League einziehen wird. Zu dominant spielten zuletzt die praktisch schon wieder als Meister feststehenden Katalanen, zu gut funktionierte die Barça-Offensive um Lionel Messi in dem fast endlosen Frühling.

Aufgrund der Dominanz von Juventus Turin in der Serie A konnte es sich Trainer Massimiliano Allegri in den vergangenen Wochen immer wieder erlauben, Leistungsträger für das internationale Geschäft zu schonen, so auch zuletzt beim 2:1-Heimerfolg über AC Milan. Nicht dabei war in dieser Partie unter anderem Cristiano Ronaldo, der aber mittlerweile seine Muskelprobleme überwunden hat und einsatzbereit ist.

Alles andere als ein Aufstieg von Juventus wäre eine Überraschung, doch der Gegner aus den Niederlanden bewies erst vor wenigen Wochen mit dem Triumph über Real Madrid, dass er große Mannschaften mehr als nur ärgern kann. Nun soll gegen den italienischen Rekordchampion der nächste Coup folgen. "Wir sind klarer Außenseiter, aber wir werden unsere Chancen haben", prophezeite Ajax-Coach Erik ten Hag.

