CL-Viertelfinale live: Tottenham – ManCity, Liverpool – Porto, Di., 21 Uhr

Während Titel-Rivale Manchester City am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) im Viertelfinale zum aufreibenden Premier-League-Duell bei Tottenham Hotspur antritt, haben Jürgen Klopps Reds zur gleichen Zeit (DAZN) vermeintlich leichtes Spiel. "Wir wissen, dass viele Leute sagen, Porto sei das leichteste Los", sagte Klopp, und fügte mahnend an: "Das ist Quatsch. Porto hat zwar nicht so einen großen Namen wie City oder Barcelona, ist aber ein richtiges Brett. Wir müssen alles abrufen, um weiterzukommen."

In der vergangenen Saison gewann Liverpool jedoch auf dem Weg ins Endspiel im Achtelfinale sogar in Porto 5:0. Doch dieser Coup könnte sich laut Klopp nun als schwere Hypothek erweisen. "Bei der Auslosung habe ich gedacht: Oha, in Porto werden sie sich bestimmt noch an dieses Spiel erinnern", sagt er. Entsprechend forsch erwartet Klopp den portugiesischen Meister.