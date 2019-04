Noten, Durchfallen, Ethikunterricht: Wars das mit den türkis-blauen Schulreformen?

Noch keine eineinhalb Jahre ist die türkis-blaue Regierung im Amt. In der Bildungspolitik ist der neue Kurs der Koalition aber bereits deutlich sichtbar. Die Ziffernnoten für Volksschüler ab der zweiten Klasse wurden wieder eingeführt und auch Sitzenbleiben ist wieder möglich für die Kleinen. Bei der Neuen Mittelschule gab es Veränderungen und ab dem Schuljahr 2020/2021 wird der Ethikunterricht für Oberstufenschüler, die sich vom Religionsunterricht abgemeldet haben, verpflichtend.

Aber gehen die Reformen in die richtige Richtung – wie kann und sollte eine kluge Bildungspolitik in Österreich aussehen und was sind die großen Defizite des heimischen Bildungssystems? Darüber wollen wir in der neuesten Ausgabe von DERSTANDARD-sprechen.

Gestalten Sie die Bildungsdebatte mit

Unsere Gäste bei der Livedebatte am Montag um 12.00 Uhr sind ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann und die renommierte Bildungspsychologin Christiane Spiel.

Wie bei allen STANDARD-Diskussionen gestalten Sie die Sendung mit. Wir wollen über Reformen im Schulsystem sprechen – aber welche genau, bleibt Ihnen überlassen.

Schreiben Sie uns hier im Forum, was sie besonders interessiert oder am aktuellen Schulsystem nervt – wir werden Faßmann und Spiel dazu befragen. Wie immer können Sie auch live während der Debatte posten.

Laut Industriestaatenorganisation OECD existiert im heimischen Bildungssystem eine enorme Kluft. Kinder aus unterprivilegierten Familien erzielen in Österreich laut Pisa-Test deutlich schlechtere Lernergebnisse als in anderen Ländern. Ebenso gibt es eine große Differenz bei Schulerfolgen zwischen Migranten und Nicht-Migranten. Gut 20 Prozent der Jugendlichen der Zweiten Generation, von denen zumindest ein Elternteil eingewandert ist, schaffen nur einen Pflichtschulabschluss. Bei Österreichern fallen weniger als acht Prozent in diese Gruppe.

Was könnte für mehr Chancengleichheit sorgen: Braucht Österreich eine Gesamtschule, verändert die Ganztagsschule etwas? Auch darüber wollen wir diskutieren. Moderation: András Szigetvari. (red, 7.4.2019)