Die Meisterrunde im Ticker, So. ab 14.30 Uhr

Da ist er also, der große Showdown. Der LASK kann mit einem Sieg gegen Salzburg die Meisterschaft noch einmal so richtig spannend machen. Die Linzer müssen zwar das bitterere Cup-Aus gegen Rapid verdauen, haben aber in der Meisterschaft eine beeindruckende Serie zu verteidigen: 13 Ligaspiele ist der LASK mittlerweile ungeschlagen – Nummer 14 wäre neuer Clubrekord in der Bundesliga.

Bei den Salzburgern steht derzeit vor allem Trainer Marco Rose im Fokus. Die Zukunft des Deutschen ist noch nicht geklärt, derzeit verdichten sich die Anzeichen, dass der Erfolgstrainer nach Deutschland abwandert.

Und sonst

Im zweiten Topspiel des Tages empfängt die Wiener Austria den SK Sturm Graz. Für beide Teams gab es zuletzt wenig zu lachen, die Veilchen wurden von Salzburg 1:5 abgeschossen, für die Grazer setzte es gegen St. Pölten eine eher peinliche 0:1-Heimniederlage. Im dritten Spiel des Tages muss der WAC zum SKN St. Pölten