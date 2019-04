May will nun mit Labour-Chef Corbyn Brexit-Kompromiss suchen

Theresa May hat es nicht leicht. Einen Tag nach ihrer überraschenden Ankündigung, die EU um einen weiteren Aufschub des Austritts ihres Landes zu bitten, musste die britische Premierministerin dem Unterhaus Rede und Antwort stehen.

Am Mittwochvormittag hat indes Nigel Adams, Juniorminister für Wales, seinen Rücktritt erklärt. Er sieht May an zwei Fronten gescheitert: das Votum der Brexit-Wähler umzusetzen einerseits, eine Labour-Regierung zu verhindern andererseits.

Gespräche mit Corbyn und Sturgeon

May hatte am Dienstag angekündigt, mit Labour-Chef Jeremy Corbyn zu sprechen, um doch noch einen Konsens über einen geordneten Brexit zu finden. Am Mittwoch wird May außerdem mit der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon zusammentreffen.

In Schottland, das den Brexit bei dem Referendum überwiegend abgelehnt hat, mehren sich angesichts des Chaos in London sezessionistische Tendenzen. Und zu Mittag warnte in Brüssel EU-Kommissar Pierre Moscovici vor dem "steigenden Risiko" eines No Deal.

DER STANDARD hält Sie in Form dieses Livetickers den ganzen Tag über auf dem Laufenden. (red, 3.4.2019)