Tag 86 im Buwog-Prozess: Weitere Zeugen auf dem heißen Stuhl

Wien – Eine seinerzeit stellvertretende Sektionschefin im Finanzministerium hat am Dienstag im Grasser-Prozess im Zeugenstand zahlreiche Ungereimtheiten bei der Privatisierung der Bundeswohnungen im Jahr 2004 festgestellt. So wurde ihr der Buwog-Akt, für den sie zuständig war, abgenommen. Und zwar von Grassers Kabinettschef Matthias Winkler, dem sie eine zentrale Rolle in der Causa Buwog zuschrieb.

Und sie beschrieb ausführlich, auf welcher Mission sich der damalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser und sein Kabinettschef Winkler ihrer Einschätzung nach befunden hätten: Grasser sollte Bundeskanzler einer wirtschaftsliberalen Regierung werden. Winkler, der bereits als Zeuge ausgesagt hatte und seine Rolle im Kabinett Grasser sehr kleinredete – was zwei Mitangeklagte erzürnt dazu veranlasste, diesem im Gericht zu widersprechen –, sei es nicht um Geld gegangen, sondern um Macht und Einfluss, so die Zeugin S.

Weiters schilderte sie, dass sie gleich mehrmals bei der Buwog-Privatisierung stutzig wurde. Zum einen sei ein Vorkaufsrecht Kärntens nicht rechtlich gültig vereinbart worden, zum anderen habe sie eine Aussage des damaligen Ex-Kabinettschefs Heinrich Traumüller stutzig gemacht, der nach der Anbotsöffnung für die Bundeswohnungen zu ihr meinte, dass man nun "ein Problem" habe und hektisch ins Büro von Winkler ging. Sie habe bis zu dem Zeitpunkt immer gedacht, dass es bei dem Kauf lediglich um den besten Preis gegangen sei, aber offensichtlich hätten auch andere Faktoren mitgespielt. "Offenbar gab es noch etwas anderes als die Maximierung des Kaufpreises." Heute geht es wie gehabt ab 9.30 Uhr weiter. Renate Graber berichtet live. (APA, red, 2.4.2019)