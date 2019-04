Es war ein kurzer Zwischenfall, der in Österreich aber wochenlange Debatten auslöste. Im vergangenen Herbst kontrollierte die Polizei eine Gruppe junger, hauptsächlich schwarzer Männer in einem Park in Wien-Neubau. Es handelte sich um den Wiener Rapper T-Ser und weitere Musiker und Labelkollegen, die sich am Nachmittag zu einer Besprechung getroffen hatten.

Die Männer fühlten sich provoziert und nur wegen ihrer Hautfarbe aufs Korn genommen. Teile der Amtshandlung wurden von den Betroffenen gefilmt und fotografiert und landeten im Internet.

Racial Profiling

Die Debatte über "Racial Profiling", also Polizeiarbeit basierend auf äußeren Merkmalen wie Hautfarbe und Herkunft, ebbte nur kurz ab. Vor wenigen Tagen veröffentlichte die NGO Zara ihren aktuellen Rassismusbericht. Der Schwerpunkt lag auf angeblich "vorurteilsbehaftetem Handeln der Polizei". Der Bericht spricht von 82 gemeldeten rassistischen Vorfällen durch die Polizei – bei denen nur in acht Fällen Beschwerde der Betroffenen eingebracht werden konnte.

Aber was ist dran an den Rassismusvorwürfen gegen die Polizei: Haben wir wirklich ein Problem? Über diese Frage wollen wir am Mittwochabend wieder live im STANDARD-Studio diskutieren. Zu Gast ist der stellvertretende Leiter der Wiener Polizei, der erfahrene General Michael Lepuschitz. Mit ihm im Studio diskutieren wird der Obmann der Nichtregierungsorganisation Zara, der Menschenrechtsexperte Dieter Schindlauer.

Die Wiener Polizei hat die Anschuldigungen stets zurückgewiesen: Anlass für die Kontrollen im Park seien etwa gehäufte Straftaten an genau jenem Ort gewesen, deshalb seien die Beamten eingeschritten. Wahr ist ja auch: Die Polizei investiert gerade in Wien viele Ressourcen in Prävention und Dialog.

Wie aber werden Polizisten auf den Einsatz in einer multikulturellen Stadt wie Wien heute vorbereitet, wie kann richtiges und gutes Training aussehen? Wie sollen sich Opfer rassistischer Angriffe verhalten? Auch darüber wollen wir diskutieren.

Wie immer bei den STANDARD-Diskussionen können Sie Ihre Fragen stellen oder uns schreiben, wie Sie zu dem Thema stehen. Die spannendsten Beiträge nehmen wir in unsere Livesendung auf und diskutieren darüber. Posten Sie einfach hier im Forum, in dem auch der Stream zu sehen sein wird. Moderation: András Szigetvari. (red, 2.4.2019)

