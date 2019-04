Buwog-Prozess geht in die nächste Runde

Wien – Am 84. Tag im Grasser-Korruptionsprozess wurde der frühere ÖIAG-Vorstand Rainer Wieltsch im Zeugenstand befragt. Er war damals Vorsitzender der Kommission zur Vergabe der Bundeswohnungen. An ein entscheidendes Treffen außerhalb der Kommissionssitzungen, bei dem über die zweite Runde entschieden wurde, konnte sich Wieltsch jedoch erst mithilfe seines Kalenders erinnern.

Er habe einen "Gedächtnisirrtum" gehabt, versuchte der Zeuge am Montag zu erklären, warum er sich bei seiner Einvernahme im Jahr 2012 vor den Ermittlungsbehörden überhaupt nicht an das Treffen am Montag, 7. Juni 2004 im Gelben Salon des Finanzministeriums erinnerte, bei dem die Abhaltung einer zweiten Bieterrunde entschieden wurde. Erst mithilfe eines alten Kalenders habe er seine Sitzungsteilnahme im Nachhinein rekonstruiert. Er habe an hunderten Aufsichtsratssitzungen teilgenommen und habe diese Sitzung nach den Jahren eben vergessen, meinte er.

Um diese entscheidenden Tage im Juni 2004 kreiste dann auch die Befragung des Zeugen, die den ganzen Prozesstag dauerte. Am Dienstag geht es weiter, erwartet wird der ehemalige Budgetsektionschef Gerhard Steger. Renate Graber berichtet ab 9.30 Uhr live. (red)