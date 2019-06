Community-Treffpunkt am Mittwochmittag

Die Community und DER STANDARD – ein starkes Team, wie die letzten 20 Jahre eindrucksvoll beweisen: Über 80 Millionen Postings in unzähligen Diskussionen. Wir begegnen uns täglich in diversen Foren, Livetickern und Foren+, um gemeinsam über Nachrichten zu diskutieren, zu Sport live zu tickern oder in Off-Topic-Bereichen zu plaudern.

Bei diesen Begegnungen haben die Moderatorinnen und Moderatoren immer das Ziel, eine angenehme und konstruktiven Atmosphäre herzustellen, wenn sie nicht ohnehin schon besteht. Aber oft fehlt die Zeit, die Handlungen der Moderation zu erklären – vor allem dann, wenn Fragen dazu auftauchen. Vieles passiert auch im Hintergrund und ist damit für die Community zunächst nicht sichtbar.

Jeden Mittwoch von 12 bis 13 Uhr

Dieses Forum+ ist ab sofort der Platz, an dem Sie, liebe Mitglieder der STANDARD-Community, mit den Moderatorinnen und Moderatoren ins Gespräch kommen können.

Wir werden uns abwechseln, immer mittwochs zwischen 12 und 13 Uhr meldet sich verlässlich jemand aus dem Community-Management zu Wort. Wir freuen uns auf Sie. (ugc, 9.4.2019)

Die nächsten Fixtermine: