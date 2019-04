Das britische Unterhaus stimmt am Abend wieder über einen Brexit-Ausweg ab

Und weiter geht es im Brexit-Reigen: Heute wird einmal mehr nach einem Ausweg aus dem Chaos gesucht. Und zwar im Parlament, wo am Nachmittag zum zweiten Mal in Form von Probeabstimmungen nach Alternativen zu Theresa Mays Deal gesucht wird.

In der vergangenen Woche hatten die sogenannten "indicative votes" der Abgeordneten über acht mögliche Auswege acht Ablehnungen ergeben. Einige der möglichen Abstimmungen behandeln heikle Punkte, etwa ein einseitiges Recht zur Aufhebung des "Backstop", jener Regelung, die eine harte Grenze zu Irland verhindern soll. Auch ein Ausscheiden ohne Abkommen steht vermutlich zur Wahl, auch wenn das Unterhaus einen No Deal eigentlich ausgeschlossen hat. Aber was heißt schon eigentlich.

Auch eine Zollunion, die allerdings erst mit der EU verhandelt werden müsste, wurde aufs Tapet gebracht. Weiters: Modell Norwegen, ein Referendum über einen Deal und andere Ideen, die bisher offenbar noch nicht zur Genüge diskutiert wurden.

Am Dienstag könnte es dann zum großen Showdown kommen: Mays Deal oder der Deal des Unterhauses, könnte es dann heißen. Wir werden sehen. Und Sie wie immer per Liveticker auf dem Laufenden halten. Leisten Sie uns bitte Gesellschaft. (red, 1.4.2019)