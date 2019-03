Live: WAC – LASK, Sturm – St. Pölten, Salzburg – Austria, So., ab 14.30 Uhr

Nicht zuletzt dank der Punkteteilung gilt der LASK zumindest zum Start der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga als "ernsthafter Titelkandidat". So jedenfalls sieht es Christian Ilzer, der mit seinem WAC am Sonntag (14.30) die Linzer im Lavanttal empfängt. Vier Punkte fehlen dem LASK vor den letzten zehn Partien auf Leader Salzburg, Trainer Oliver Glasner will vom Titel freilich nichts wissen.

Mit viel Mühe schaffte Sturm Graz den Sprung in die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga. Dort starten die Steirer am Sonntag (14.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen SKN St. Pölten und möchten wohl vieles nur allzu gerne vergessen machen. Trainer Roman Mählich warnte aber vor Übermut: "Es wäre der größte Fehler zu glauben, dass es jetzt von allein geht. Wir müssen demütig und am Boden bleiben."

Mit einem Heimspiel gegen die Austria will Titelverteidiger Red Bull Salzburg am Sonntag (17.00 Uhr) seinen Krönungszug in der Fußball-Bundesliga antreten. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger LASK schmolz dank Punkteteilung auf vier Punkte, Ausrutscher sollte man sich nicht leisten. "Wir müssen jetzt in diesen Tunnel rein und das bis zum Schluss durchziehen", betonte Salzburg-Coach Marco Rose.

