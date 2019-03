Live: Britisches Parlament stimmt zum dritten Mal über den Brexit-Vertrag ab

London – Das britische Unterhaus stimmt am Freitagnachmittag zum dritten Mal über das Brexit-Abkommen mit Brüssel ab. Nach ihrem Rücktrittsangebot hofft Premierministerin Theresa May, den Austrittsvertrag doch noch im Parlament durchsetzen zu können. Zuvor hatten die Abgeordneten den Brexit-Deal zweimal abgelehnt. Parlamentspräsident John Bercow gab am Donnerstag grünes Licht für die Abstimmung.

Der STANDARD begleitet die Debatte und Abstimmung am Freitag mit einem Livebericht. Die Abstimmung kommt unüblich früh, angesetzt ist sie bereits für 15.30 Uhr MEZ.

In der Vorwoche hatte Bercow eine dritte Abstimmung über die gleiche Vorlage mit Verweis auf die Geschäftsordnung noch abgelehnt. Nun befand er, dass die neue Vorlage substanziell geändert worden und eine Abstimmung deshalb zulässig sei. Nimmt das Parlament das Austrittsabkommen jetzt an, wird der Brexit auf den 22. Mai verschoben. Ohne eine Annahme müsste London die EU bis zum 12. April über das weitere Vorgehen informieren – insbesondere darüber, ob es an der Europawahl Ende Mai teilnehmen wird.

Schritt für Schritt

Möglich ist dann noch ein deutlich längerer Verbleib in der EU. Ansonsten droht ein Ausscheiden ohne vertragliche Grundlage, der sogenannte No-Deal-Brexit.

Der frühere Außenminister und May-Kritiker Boris Johnson hatte dem "Daily Telegraph" zuvor gesagt, er werde "im Namen der 17,4 Millionen Menschen, die für den Brexit gestimmt haben", Mays Vertrag unterstützen. Diese Wende vollzog er, nachdem die Premierministerin ihren Rücktritt in Aussicht gestellt hatte. Bis dahin war er einer der schärfsten Kritiker des Abkommens.

Die nordirische DUP, auf deren Unterstützung May angewiesen ist, blieb zunächst bei ihrem Nein. Damit sind die Chancen für einen Erfolg bei der dritten Abstimmung eher schlecht. Die "Financial Times" schrieb dazu, die DUP habe Mays "Rücktrittsschachzug vereitelt". (APA, 29.3.2019)