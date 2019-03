FPÖ und Identitäre: Wie eng sind die Verbindungen wirklich?

Der Terroranschlag auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch mit 50 Toten ist diese Woche in Österreich das bestimmende innenpolitische Thema. Der mutmaßliche Attentäter hatte Martin Sellner, dem Sprecher der rechtsextremen Identitären Bewegung Österreich (IBÖ), eine Spende über 1.500 Euro überwiesen. Nach der Durchsuchung von Sellners Wohnung kündigte die türkis-blaue Regierung an, ein Verbot der Identitären zu prüfen. Dabei werfen auch die Verbindungen von FPÖ-Politikern zu Identitären Fragen auf. So kursierte etwa ein Foto von Vizekanzler Heinz-Christian Strache am Wirtshaustisch mit Identitären.

Wie schwer fällt der FPÖ die Abgrenzung zu den rechtsextremen Identitären, und wie eng sind die Verbindungen? Darüber wollen wir heute ab 19 Uhr live im STANDARD-Studio diskutieren. Zu Gast sind der Rechtsextremismusexperte beim Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW), Andreas Peham, und der ehemalige Spitzenpolitiker der FPÖ, Ewald Stadler, einst selbst Teil des rechten Flügels der Partei.

Wie glaubwürdig ist es nun, wenn die Freiheitlichen "schonungslose" Aufklärung verlangen? Ist ein Verbot der Identitären der richtige Weg, oder muss eine Demokratie auch solche Bewegungen einfach aushalten? Auch darüber wollen wir diskutieren.

Peham beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit rechtsextremen Umtrieben. "Es gibt viele personelle wie inhaltliche Überschneidungen zwischen den Identitären und der FPÖ", sagt er. Stadler war selbst Jahrelang führendes FPÖ-Mitglied, unter anderem war er im Bundesparteivorstand der Partei. Nach einem Zwischenstopp beim BZÖ versuchte er mit der Partei der Reformkonservativen (Rekos) durchzustarten – und unterstützte auch die rechte Pegida-Bewegung in Österreich. Stadler galt immer als politischer Vernetzer zu rechten Bewegungen in Österreich. Wie sieht er das Thema? Schalten Sie live ab 19 Uhr ein und diskutieren Sie hier mit. Moderation: András Szigetvari. (red, 28.3.2019)