Britisches Parlament stimmt über eigene Lösungsvorschläge für Brexit-Krise ab

London – Das britische Parlament bereitet sich auf eine wegweisende Abstimmung über Alternativen zum Brexit-Vertrag vor: Dem Parlamentspräsidenten John Bercow lagen am Mittwoch insgesamt 16 Anträge von Abgeordneten vor. Bercow hat davon acht ausgewählt, die er am Abend zur Abstimmung stellt.

In aller Kürze zusammengefasst geht es in den indicative votes um folgende Szenarien: einen No-Deal-Brexit, eine etwas modifizierte Mitgliedschaft im Binnenmarkt, einen Verbleib im europäischen Wirtschaftsraum und ein Eintrittsgesuch in Efta, einen Verbleib in der Zollunion, den Brexit-Plan der oppositionellen Labour-Partei, der eine deutlich engere Beziehung zur EU vorsieht, einen Stopp des EU-Austritts und eine Vermeidung eines No-Deal-Szenarios durch einseitigen Rückzug des Artikel 50. ein verpflichtendes Referendum über einen möglichen Brexit-Deal und ein sogenannter "managed No Deal", also ein No-Deal, der einige Abmachungen mit der EU vorsieht.

Ziel der indicative votes ist es herauszufinden, welche Vorlagen im Unterhaus mehrheitsfähig sind.

Seit 15 Uhr Wiener Zeit berät das Unterhaus über die unterschiedlichen Brexit-Szenarien.



Dann gibt es einen für das Unterhaus sehr unüblichen Wahlprozess: