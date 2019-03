EM-Quali: Israel – Österreich, So. 18 Uhr

Es kommt, wie es kommen musste: das große Wiedersehen zwischen Österreich und Andreas Herzog. Am zweiten Spieltag der Qualifikation zur Euro 2020 trifft das ÖFB-Team auswärts auf Israel. Die jüngere Geschichte zwischen Israels Teamchef Herzog und dem österreichischen Fußballverband ist keine unmittelbar gute. Der Rekordnationalspieler handelte sich durchaus als Kandidat für den Teamchefposten, der ÖFB winkte ab und bestellte Franco Foda.

Und noch ein Wiedersehen

Im ersten Spiel der laufenden Qualifikation setzte es für das Team von Franco Foda in Wien eine eher bittere 0:1-Heimniederlage. Das war viele zu wenig. Vor allem auch, weil man über viele Strecken das bessere Team war. Israels erstes Spiel gegen den Underdog aus Slowenien endete 1:1. Ein großer Hoffnungsträger der israelischen Fußball-Nationalmannschaft steht in Österreich unter Vertrag. Munas Dabbur ist ein verlässlicher Goalgetter bei Meister Red Bull Salzburg. Diesmal will er seinen Torinstinkt aber gegen seine Clubkollegen einsetzen und hofft dabei auf den Heimvorteil.



Weiterlesen:

Arnautovic: "Wir haben null Punkte, es ist noch gar nichts passiert"

Dabbur setzt gegen ÖFB-Team auf Heimvorteil