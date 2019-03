Live: Österreich vs. Polen, Do., 20.45 Uhr

Mit dem Spiel am Donnerstag (20.45 Uhr/live ORF eins) im Wiener Happel-Stadion gegen Polen beginnt für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft das Rennen um die insgesamt dritte EM-Teilnahme. Für die kontinentale Endrunde 2016 wurde das Ticket in beeindruckender Manier mit neun Siegen und einem Remis gelöst, 2008 war die ÖFB-Auswahl als Mit-Gastgeber dabei.

Vor ihrem Auftakt in die EM-Qualifikation wartet Österreichs Fußball-Nationalmannschaft noch auf einen Pflichtspiel-Sieg gegen Polen. Erst dreimal gab es mit dem WM-2018-Teilnehmer ein Kräftemessen auf Bewerbsebene, dabei steht die Bilanz der ÖFB-Auswahl bei einem Unentschieden und zwei Niederlagen.

Um sich für die paneuropäische EM 2020 zu qualifizieren, muss das ÖFB-Team die Gruppe G mit Polen, Israel, Slowenien, Nordmazedonien und Lettland unter den Top zwei abschließen. Bei Punktegleichheit zählt zunächst das direkte Duell, erst dann kommt das Torverhältnis zum Tragen.

Sollten David Alaba und Co. nach den letzten Gruppenspielen im November nicht auf Platz eins oder zwei stehen, bliebe noch ein Hoffnungsschimmer. Aufgrund des passablen Abschneidens in der Nations League (Zweiter in Gruppe 3 der League B hinter Bosnien-Herzegowina) hätte Österreich auch noch Chancen auf die Teilnahme am Nations-League-Play-off, in dessen Rahmen im Frühjahr 2020 die letzten EM-Tickets vergeben werden.

